МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

28 Февр. 15:46 2018-02-28T15:52:20+03:00

СМИ узнали о том, что временные санкции были сняты после перепроверки допинг-проб с завершившейся Олимпиады 2018

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В среду, 28 февраля, стало известно, что МОК окончательно снял санкции с Олимпийского комитета России, введенные 5 декабря 2017 года после решений комиссий Освальда и Шмидта. Они легли в основу дальнейших санкций в отношении российских спортсменов на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.

Об этом официально пока не объявлено, но первые сведения появились со ссылкой на свои источники в распоряжении портала "Р-Спорт". Членство ОКР в МОК было приостановлено в связи с якобы имевшими место допинг-скандалами на Олимпиаде Сочи 2014. Беглый информатор ВАДА Григорий Родченков утверждал, что на Играх была организована "госпрограмма" по поддержке допинга спортсменами. Однако же, впоследствии комиссия Самуэля Шмида заявила, что нельзя говорить о наличии поддержки допинга на таком уровне.

Отметим, что на завершившихся Играх 2018 российские спортсмены завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. За нас выступали на Олимпиаде, который проходила с 9 по 25 февраля в Пхенчхане, 168 спортсменов.