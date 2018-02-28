Совет Федерации одобрил закон по должникам по алиментам

28 Февр. 16:06 2018-02-28T16:06:43+03:00

Скрывающиеся от выплат могут потерять жилье, а их брак будет расторгнут

Изменить размер текста: A A

28 февраля на заседании Севфеда был одобрен закон, закрепляющий за должником по алиментам, который пропал и местонахождения его неизвестно, без вести отсутствующим.

Благодаря данному закону любой взыскатель алиментов сможет при желании обратиться в суд с требованием признать должника безвестно отсутствующим, что позволит в последствии получать пенсию от государства по утере кормильца. Имущество без вести отсутствующих может быть передано в доверительное управление, а брак с таковым расторгнут.

Считаться же без вести отсутствующими будут лица в отношении которых федеральные судебные приставы открыли исполнительное производство. И их не представляется возможным найти в течении года, со дня получении последних сведений. Соответствующие поправки внесены как в закон "Об исполнительном производстве", так и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.