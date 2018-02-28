Россияне смогут участвовать в выборах-2018 даже в Дамаске

28 Февр. 17:04 2018-02-28T17:04:55+03:00

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Досрочное голосование россиян на выборах президента РФ в 2018 году будет проведено на 17 участках в 11 странах мира. Такое постановление приняла в среду Центральная избирательная комиссия.

Так, досрочное голосование будет проведено в Белоруссии, Испании, Гвинее, Кабо-Верде, Македонии, Узбекистане, Экваториальной Гвинее, Южной Корее и Сирии. Проголосовать за кандидатов в президенты России смогут, в частности, наши граждане, находящиеся в Дамаске.

"Досрочное голосование всех избирателей будет проводиться на 17 участках в 11 странах, досрочное голосование групп избирателей - на 154 участках в 83 странах", - цитирует ТАСС члена ЦИК Василия Лихачева.

По его словам, необходимость проведения досрочного голосования отдельных групп россиян за рубежом обусловлена их удаленным или компактным проживанием, а также наличием большого количества туристов из РФ на некоторых курортах.

Между тем, уже сейчас известно, что отдать свой голос на выборах можно будет со 2 марта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в этом году только в США на избирательных участках может быть зарегистрировано более пяти тысяч россиян.