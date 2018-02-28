В Исландии появился банкомат по обмену крон на биткоин
В Рекьявике на территории отеля Hlemmur Square появился первый в Исландии и один из первых в Европе банкомат по обмену исландских крон на самые популярные виды криптовалют и их производные: эфириум, биткоин, лайткоин, биткоин кэш и зеткэш. Об этом рассказал управляющий отеля Клаус Ортлиб.
«Я думал, что это интересная идея, потому что обменять исландскую крону на другую валюту бывает трудно. Вместо того, чтобы отправиться в банк, гости отеля могут обменять исландские кроны в биткоин, прежде чем покинуть Исландию», - говорит Ортлиб.
По словам отельера, достаточно внести наличные в банкомат, и в биткоин-кошельке появится соответствующая действующему курсу сумма. Для безналичного обмена можно использовать приложение для смартфона. Компания-оператор за обслуживание возьмет 3-5 процентов от суммы, пишет «Монитор Исландии». Сотрудники отеля уже опробовали банкомат, утверждает Ортлиб.
«Я не получаю никаких доходов от этой машины. Я делаю это, чтобы вернуть что-то обществу», - говорит отельер.
Отель Hlemmur Square на протяжении многих лет обслуживает супермоделей, звезд кино, знаменитых политиков, рок-звезд и модельеров.