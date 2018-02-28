Порошенко: Киев готов получить обратно свои корабли только вместе с Крымом

28 Февр. 19:28 2018-02-28T19:28:14+03:00

По словам президента Украины, страна будет предпринимать все «дипломатические, судебные и санкционные» усилия, чтобы вернуть полуостров

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Киев готов получить обратно свои корабли, оставленные в Крыму, только в случае возвращения полуострова. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в среду.

«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть ли там ремонт или комплектация. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», - заявил глава украинского государства. Он также пообещал, что Украина будет предпринимать все усилия для возвращения Крыма, включая «дипломатические, судебные и санкционные».

Напомним, после отделения от Украины в 2014 году Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, на котором подавляющее большинство населения полуострова поддержало воссоединение с Россией.

При этом в Крыму остались украинские военные корабли, самолеты и вертолеты. Как сообщал сайт kp.ru, в начале января президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова вернуть технику Киеву, хоть она и находится в плачевном состоянии.