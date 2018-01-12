50 кораблей и 15 самолетов Киев может получить из Крыма

12 Янв. 2018 2018-01-12T20:38:29+03:00

Заявление Владимира Путина о передаче Киеву украинского оружия из Крыма, сделанное в «ИД «Комсомольская правда» на встрече с главными редакторами крупнейших СМИ, наделало много шума

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А сказал наш Президент следующее: «Мы готовы передать Украине военные корабли, авиационную и бронетехнику. Правда, она находится в таком плачевном состоянии... Но это уже не наше дело, она в таком состоянии практически и была. За эти годы никем не обслуживалась. Речь о десятках кораблей, десятках боевых самолетов... Мы не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму».

Понятно, что такое намерение Москвы - акт доброй воли. Это ясный сигнал Киеву о готовности снять его претензии насчет «захапанного» россиянами весной 2014 года украинского оружия на полуострове.

Тут по канонам дипломатии надо было ждать из украинской столицы ответный жест вежливости - мол, благодарим за понимание нашей озабоченности проблемой, готовы рассмотреть предложение Кремля.

Но что же мы услышали?

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко: «Предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники необходимо тщательно изучить, чтобы мы не остались разменной картой... За предложением передать технику Киеву может быть некая «игра» Кремля».

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.Фото: YouTube

Вот такой ответ: вместо «спасибо» - параноидальная подозрительность, мутные рассуждения про «карты» и «игру». Воронченко, кстати, утверждает, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована и... самой современной!

Так ли это? Послушаем бывшего министра обороны Украины Юрия Еханурова: «Военные корабли, которые Россия готова вернуть Украине из Крыма, устарели и являются металлоломом. Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием возьмут и сдадут его. Все раскурочено давно. Даже когда в 2014-м там кое-что забирали, это уже был металлолом... Оставшаяся в Крыму украинская техника – это вчерашний и позавчерашний день. Для обороны нашей страны никакого значения не имеет".

В каком именно состоянии была весной 2014 года в Крыму украинская боевая техника? Можно ли ее считать «современной»? Эти вопросы - дискуссионные. Споры могут идти годами. Но если Киев примет предложение Москвы и если будут выработаны условия возращения украинского военного имущества, то неизбежно встанет другой, очень серьезный вопрос - сколько и какой именно боевой техники россияне должны будут вернуть украинцам?

Март 2014 года, украинские военные пытаются реанимировать бронетехнику перед эвакуацией с полуострова Крым.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Если верить данным, которые три года назад огласило Минобороны незалежной, почти вся броентехника (танки и БТР) с полуострова уже вывезены. Сейчас же, скорее всего, Украина будет претендовать на полсотни боевых и вспомогательных кораблей и судов различного класса (от корветов до противопожарных катеров), порядка 15 самолетов и вертолетов (они к началу крымской весны находились на местных ремзаводах, а около 90 единиц либо улетели сами, либо были вывезены на трейлерах). Еще, возможно, Киев «выкатит» список другой боевой техники - ПВО, аппаратуры управления и т.д. Точные цифры назовет лишь совместная инвентаризационная комиссия (если она будет назначена «на высшем уровне» - в Москве и Киеве).

Что касается утилизации оставшихся в Крыму украинских боеприпасов (десятки тонн), то, судя по заявлениям официальных лиц военного ведомства Украины, они не горят желанием участвовать в этом опасном и дорогостоящем процессе. И, скорее всего, расходы тут возьмет на себя Россия.

Кстати, украинские власти утверждают, что общая стоимость оставленного в Крыму военного имущества оценивается в 18 млрд грн. (около 1,7 млрд дол). Не дороговато для металлолома?

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Николай Филиппов, политолог:

- Это предложение - один из многочисленных шагов Президента России, который направлен на установление нормальных взаимоотношений с Украиной. Это демонстрация нормального человеческого диалога. При этом не учитывается спекуляция Киева на Крымской теме и нарушение Минских соглашений. Путин хочет донести до украинских властей, что им придется и дальше жить с Россией по соседству.

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