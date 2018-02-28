Минфин РФ предложил увеличить стоимость акцизов на импортный алкоголь и табак

28 Февр. 20:21 2018-02-28T20:25:12+03:00

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что оно не противоречит нормам договора о Евразийском экономическом союзе

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Министерство финансов РФ предложило увеличить стоимость акцизных марок для алкогольной и табачной продукции, ввозимой в Россию. Проект соответствующего постановления был опубликован на правительственном портале.

В частности, проект предлагает установить цену акцизных марок для маркировки импортной табачной продукции на уровне 200 рублей за 1 тысячу штук без учета НДС. В настоящее время она составляет 150 рублей за 1 тысячу штук.

Стоимость акцизной марки на алкоголь предлагается увеличить с 1700 до 1850 рублей за 1 тысячу штук.

В пояснительной записке к проекту необходимость повышения цен обуславливается инфляцией за годы действия нынешнего тарифа, ростом курса валют, подорожанием продукции естественных монополий и другими факторами, которые привели к увеличению стоимости производства акцизных марок.

Отмечается, что проект постановления не противоречит нормам договора о Евразийском экономическом союзе или другим международным торговым соглашениям РФ.