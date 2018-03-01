СМИ сообщили об аресте Юлии Ефимовой в Лос-Анджелесе

СЕГОДНЯ 00:15 2018-03-01T00:26:50+03:00

Полиция задержала российскую чемпионку по плаванию перед Новым годом, позже её отпустили под залог в $5 тысяч

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Американская полиция подтвердила, что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) перед Новым годом была задержана российская спортсменка, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

«Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова», - сообщил офицер департамента полиции Лос-Анджелеса в ответ на официальный запрос агентства «Спорт-Экспресс».

На своем сайте городские правоохранители сообщали, что в 00:38 по местному времени 30 декабря «за легкий проступок» была задержана гражданка России Юлия Ефимова, которая родилась 3 апреля 1992, и её приметы: белокурая, зеленоглазая. Уже через несколько часов, в 6:32, нарушительницу отпустили под залог в пять тысяч долларов.

На днях в СМИ появились сообщения, якобы знаменитую российскую спортсменку задержали в США после ДТП. Писали, будто бы Ефимова была за рулем нетрезвой, но её представитель Ольга Елисеева 26 февраля эту информацию опровергла, заявив, что это все неправда: «Не было ни автомобильной аварии, ни тем более алкогольного опьянения».

«В настоящее время Юля находится на сборах в США со своим тренером. У нее все в порядке», - подчеркнула Елисеева.