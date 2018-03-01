Вера Брежнева в Одноклассниках провела онлайн-чат в поддержку детей и подростков, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции

СЕГОДНЯ 02:55 2018-03-01T03:01:55+03:00

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1 марта — международный день «Ноль дискриминации», который традиционно поддерживает социальная сеть Одноклассники. Накануне, 28 февраля, в социальной сети прошла трансляция #тыНЕодинок, организованная ЮНЭЙДС.

В мероприятии принимали участие российские звезды – Посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Брежнева, а также Ирина Старшенбаум, Иван Чуйков и другие. Кроме того, в студию были приглашены съёмочная группа и актеры снятого порталом «Такие дела» нового интерактивного сериала «Все сложно», главная героиня сериала живет с ВИЧ-инфекцией.

Гости в прямом эфире обсуждали , как бороться с предрассудками, преодолеть травлю и буллинг, с которыми может столкнуться любой подросток, независимо от ВИЧ-статуса.

«Эти ребята замечательные, сильные, открытые. Я уверена, у них все получится. Наверное, с нами что-то не так, если они все еще вынуждены скрывать свой диагноз. Измениться должны мы с вами, если мы хотим жить в обществе, в котором уважают права, достоинство и жизнь другого человека. Каждый человек, живущий с ВИЧ, должен чувствовать нашу поддержку #тыНЕодинок!» - сказала перед онлайн-чатом Вера Брежнева.