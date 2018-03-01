2018-03-01T06:34:38+03:00
Политика

Шойгу предложил спецпосланнику ООН по Сирии создать комиссию для оценки ситуации в Ракке

Глава Минобороны России в письме Стаффану де Мистуре рассказал о шагах, предпринятых для спасения мирных жителей Восточной Гуты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Тимур ХАНОВ
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Министр обороны России Сергей Шойгу по дипломатическим каналам направил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре письмо, в котором разъяснил инициативы Москвы по Сирии, а также предложил создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке и открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана.

Как сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства, в послании говорится, что по поручению президента России Центр примирения враждующих сторон вместе с сирийскими властями приступает немедленному выводу мирного населения из Восточной Гуты, а также эвакуацию больных и раненых, для чего с 27 февраля в районе населенных пунктов Дума и Арбил введены «гуманитарные паузы».

Во время проведения операции по спасению людей правительственные войска Сирии не будут наносить удары по террористам. Кроме того, подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе поселения Эль-Вафидин.

Одновременно с этим глава Минобороны России предлагает «открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии как минимум на 30 дней.

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