2018-03-01T11:42:22+03:00
Происшествия

Полиция Нидерландов задержала шесть человек, перевозивших 4,5 тонны кокаина

Контрабандисты переводили наркотики из Колумбии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Наркотики изъяли в порту АнтверпенаНаркотики изъяли в порту АнтверпенаФото: REUTERS
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В Нидерландах сотрудники полиции задержали шестерых человек, подозреваемых в контрабанде более четырех тонн наркотиков. Инцидент произошел в минувшие выходные.

Сообщается, что все началось в порту Антверпена, где наркотики были найдены в одном из контейнеров, в котором, по документам, должны были находиться бананы. Местная полиция приняла решение изъять противозаконный груз и отправить тару к месту назначения в Нидерланды.

Когда же контейнер прибыл в голландский город Осс, стражи порядка смогли задержали контрабандистов, которые прибыли получить свой товар. Среди задержанных оказались пятеро местных жителей и один выходец из Колумбии, передает сайт телеканала «Звезда».

По оценкам сотрудников полиции, примерная стоимость изъятого у преступников кокаина составляет около 170 миллионов евро, передает телеканал «360».

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