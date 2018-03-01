Полиция Нидерландов задержала шесть человек, перевозивших 4,5 тонны кокаина

СЕГОДНЯ 11:42 2018-03-01T11:42:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нидерландах сотрудники полиции задержали шестерых человек, подозреваемых в контрабанде более четырех тонн наркотиков. Инцидент произошел в минувшие выходные.

Сообщается, что все началось в порту Антверпена, где наркотики были найдены в одном из контейнеров, в котором, по документам, должны были находиться бананы. Местная полиция приняла решение изъять противозаконный груз и отправить тару к месту назначения в Нидерланды.

Когда же контейнер прибыл в голландский город Осс, стражи порядка смогли задержали контрабандистов, которые прибыли получить свой товар. Среди задержанных оказались пятеро местных жителей и один выходец из Колумбии, передает сайт телеканала «Звезда».

По оценкам сотрудников полиции, примерная стоимость изъятого у преступников кокаина составляет около 170 миллионов евро, передает телеканал «360».