2018-03-01T11:58:51+03:00
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ

Действующий вулкан находится в горной цепи Кирисима на острове Кюсю
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии началось извержение вулкана СиммоэВ Японии началось извержение вулкана СиммоэФото: REUTERS
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В четверг, 1 марта, произошло небольшое извержение действующего вулкана Симмоэ, расположенного в горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии.

Как сообщило главное метеорологическое управление страны, в 08.50 по местному времени (02.50 мск) было зафиксировано вулканическое дрожание. По данным на 12:00, толчки в районе вулкана продолжаются. Сейчас специалисты не могут определить, поднимается ли над вулканом столб дыма, так как в этом районе пока плохие погодные условия и низкая видимость.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Такахару в префектуре Миядзаки (в 10 километрах от вулкана) наблюдается выпадение вулканического пепла.

Последний раз Симмоэ извергался в октябре прошлого года. Тогда вулкан выбросил столб дыма на высоту 300 метров. Сейчас в районе введен третий уровень опасности из пяти возможных — запрещено приближаться к горе и подниматься на нее, передает РИА Новости.

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