Путин заявил о необходимости увеличения расходов на здравоохранение

СЕГОДНЯ 12:48 2018-03-01T12:48:31+03:00

Президент России также призвал восстановить больницы там, где она ранее были закрыты

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения финансирования отрасли здравоохранения. Такое мнение глава государства высказал во время оглашения Послания Федеральному посланию в четверг, 1 марта.

"Общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в будущем это финансирование будет составлять 4-5% ВВП.

Между тем, Путин также призвал восстановить шаговую доступность медицинских учреждений и снова открыть те больницы, которые были закрыты в рамках административных преобразований. Глава государства был недоволен тем, что региональные власти забыли о нуждах людей и поблагодарил всех работников здравоохранения за их труд.

Напомним, что в первый день весны в столичном Манеже проходит выступление президента России перед Федеральным собранием.