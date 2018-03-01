Путин заявил о необходимости увеличения расходов на здравоохранение
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения финансирования отрасли здравоохранения. Такое мнение глава государства высказал во время оглашения Послания Федеральному посланию в четверг, 1 марта.
"Общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое", - сказал президент.
Он подчеркнул, что в будущем это финансирование будет составлять 4-5% ВВП.
Между тем, Путин также призвал восстановить шаговую доступность медицинских учреждений и снова открыть те больницы, которые были закрыты в рамках административных преобразований. Глава государства был недоволен тем, что региональные власти забыли о нуждах людей и поблагодарил всех работников здравоохранения за их труд.
Напомним, что в первый день весны в столичном Манеже проходит выступление президента России перед Федеральным собранием.