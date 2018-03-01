Путин поручил снизить ипотечную ставку до 7-8%

СЕГОДНЯ 12:56 2018-03-01T12:56:22+03:00

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Средняя ставка по ипотеке должна быть снижена до 7-8% годовых. Такое поручение президент России Владимир Путин озвучил Федеральному собранию во время оглашения ежегодного Послания.

"Необходимо снизить ставку по ипотеке до 7–8% и строить 120 млн кв. метров жилья в год", - сказал глава государства.

По его словам, только в прошлом году было выдано около миллиона ипотечных кредитов, при этом в декабре ставка впервые опустилась ниже 10%.

Путин подчеркнул, что в ближайшее время ипотека должна стать доступной для большинства россиян - это является одной из мер поддержки семьи.

Ранее президент также заявил об улучшении демографической ситуации в стране и увеличении мест в детских садах и яслях, благодаря чему матери могут не терять квалификацию и выходить на работу.