Путин поручил снизить ипотечную ставку до 7-8%
Средняя ставка по ипотеке должна быть снижена до 7-8% годовых. Такое поручение президент России Владимир Путин озвучил Федеральному собранию во время оглашения ежегодного Послания.
"Необходимо снизить ставку по ипотеке до 7–8% и строить 120 млн кв. метров жилья в год", - сказал глава государства.
По его словам, только в прошлом году было выдано около миллиона ипотечных кредитов, при этом в декабре ставка впервые опустилась ниже 10%.
Путин подчеркнул, что в ближайшее время ипотека должна стать доступной для большинства россиян - это является одной из мер поддержки семьи.
Ранее президент также заявил об улучшении демографической ситуации в стране и увеличении мест в детских садах и яслях, благодаря чему матери могут не терять квалификацию и выходить на работу.