2018-03-01T13:47:38+03:00
Общество

Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram

В блоге будут публиковаться «неформальные фотографии и ролики»
Алексей КАРЕЛИН
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У патриарха Кирилла во ВКонтакте больше 400 тысяч подписчиковУ патриарха Кирилла во ВКонтакте больше 400 тысяч подписчиковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Инстаграме появился аккаунт «День патриарха», в котором будут публиковать неожиданные и неформальные моменты ежедневного служения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные, неформальные фотографии и ролики теперь будут появляться в Instagram», - пояснил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В блоге уже появился фотопортрет патриарха и видеоролик, показывающий Кирилла перед интервью болгарским журналистам. На страницу подписалось больше 200 человек.

В 2015 году патриарх Кирилл обзавелся страничкой во ВКонтакте. Сейчас на нее подписаны больше 400 тысяч человек. А в феврале 2018 года в Сети стартовал проект «Матушка онлайн». С его помощью хотят объединить жен священнослужителей. С 2011 года также действует международный «Батюшка онлайн», в рамках которого священники и архиереи РПЦ отвечают на вопросы в режиме реального времени.

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