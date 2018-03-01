В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-01T14:22:14+03:00

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Власти Нью-Йорка выплатят по 60 тысяч долларов трем женщинам-мусульманкам, которых заставили снять хиджабы при фотографировании в полицейских участках города. Такое решение принял федеральный суд Бруклина.

«Мы сделали все возможное для создания прецедента. С одной стороны, мы показали полицейским, как надо себя вести в подобных ситуациях, с другой - защитили свободу вероисповедания», - рассказала адвокат пострадавших Тахани Абуши.

По ее словам, в декабре прошлого года во все полицейские участки Нью-Йорка были направлены инструкции о том, как должны вести себя сотрудники в отношении головных уборов.

Так, одна из пострадавших попала в полицейский участок в 2012 году после "выяснения отношений" на улице с одноклассниками. В участке, чтобы сфотографировать, ее попросили снять хиджаб. А когда женщина отказалась, ее все-таки заставили. Подобные инциденты произошли с двумя другими женщинами в 2015 и 2016 годах, сообщает сайт «Свободная пресса».