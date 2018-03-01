Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Президент России Владимир Путин заявил, что отдельные положения обновленной ядерной стратегии США вызывают большую озабоченность. Об этом глава государства сообщил во время оглашения Послания Федеральному собранию в четверг, 1 марта.
Так, президент обратил внимание, в частности, на расширение возможностей и снижение порога применения ядерного оружия американцами.
"Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что оно может быть пущено в ход в ответ на обычное вооружение или даже на киберугрозу", — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что любое использование оружия массового поражения против России будет встречено мгновенным ответом "со всеми вытекающими последствиями".
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Путин рассказал о создании в нашей стране новейшего оружия, в том числе сверхзвукового.