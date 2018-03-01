Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность

СЕГОДНЯ 15:22 2018-03-01T15:22:07+03:00

Президент подчеркнул, что ответ России на использование оружия массового поражения против нашей страны будет мгновенным

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Президент России Владимир Путин заявил, что отдельные положения обновленной ядерной стратегии США вызывают большую озабоченность. Об этом глава государства сообщил во время оглашения Послания Федеральному собранию в четверг, 1 марта.

Так, президент обратил внимание, в частности, на расширение возможностей и снижение порога применения ядерного оружия американцами.

"Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что оно может быть пущено в ход в ответ на обычное вооружение или даже на киберугрозу", — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что любое использование оружия массового поражения против России будет встречено мгновенным ответом "со всеми вытекающими последствиями".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Путин рассказал о создании в нашей стране новейшего оружия, в том числе сверхзвукового.