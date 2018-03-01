Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо

СЕГОДНЯ 13:49 2018-03-01T13:49:36+03:00

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В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейших разработках в области вооружения, среди которого есть и сверхзвуковое оружие. По его словам, обладание таким оружием очень важно, так как оно идеально и практически неуязвимо, «его хотят себе все западные страны».

«У России такое оружие есть», — сказал Путин, подчеркнув, что испытания оружия завершены.

Кроме того, глава государства рассказал о противоракетных комплексах, продемонстрировал видео, на котором показана работа новейшей энергетической установки для российского оружия.

«Условное наименование этих вооружений пока не выбрано, ждем предложений на сайте Минобороны», - отметил Путин.

Также он назвал фантастикой разработанные в России разработаны беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды.

«Ни у кого другого такого оружия пока нет, отметил президент. А когда появится, "наши ребята придумают что-то новое», - подытожил президент РФ.