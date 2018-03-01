Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов

СЕГОДНЯ 15:41 2018-03-01T15:41:34+03:00

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Премьера российского фильма "Лед" в Китае пройдет в Китае 30 марта. Как сообщил продюсер картины Федор Бондарчук, фильм покажут на 25 тысячах экранов по всей стране.

"25 тысяч экранов покажут фильм в стартовый уик-энд... Мы очень надеемся, что у нас все получится. Даже если будет распродано только 50% билетов, мы уже выполним задачу", - сказал Бонадрчук на пресс-конференции, организованной в российском посольстве в КНР.

По его мнению, кинокартина должна понравиться китайским зрителям.

"Фильм "Лед" работает на определенных струнах. Это фильм прямого эмоционального подключения, что очень близко к восприятию китайским зрителем", - отметил продюсер.

По его словам, в КНР покажут покажут специальную монтажную версию фильма, которая на 25 минут короче.

"Это вызвано не соображениями какой-то цензуры, а соображениями темпоритма, который у китайской аудитории несколько другой", - подчеркнул Бондарчук, передает АСС.

Напомним, премьера российского фильма "Лед" режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля. К настоящему моменту сборы картины в российском прокате превысили миллиард рублей, сообщал сайт kp.ru.