2018-03-01T18:46:03+03:00
Общество

Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества

Миллиардер не рекомендует инвестировать сбережения в виртуальные деньги
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Билл Гейтс раскритиковал идею криптовалютБилл Гейтс раскритиковал идею криптовалютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал криптовалюты опасным явлением. По его мнению, виртуальные деньги могут погубить человечество.

Американский миллиардер отметил, что анонимность криптовалют не является их достоинством. Более того, он добавил, что уже сегодня преступные группировки по всему миру используют виртуальную валюту для торговли наркотиками, следовательно, эта новая технология причастна к гибели людей.

«Правительства стран должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, которых криптовалюта не предоставляет. Кроме того, эта технология используется для нелегальных транзакций, например, для покупки наркотиков, так что она прямо причастна к гибели людей», - считает миллиардер.

На основе этого Гейст заявил, что считает криптовалюту очень рискованным вариантом для долгосрочных инвестиций, передает сайт argumenti.ru.

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