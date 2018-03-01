Спасённому изо льда коту ищут хозяев

1 Март 18:49 2018-03-01T19:16:34+03:00

Мейн-кун выглядит ухоженным даже после свалившихся на него бед. Возможно, он просто потерялся [видео]

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В День кошек (1 марта) этому мейн-куну обязательно должно повезти! Вчера вечером (в 21.30.) его нашли примёрзшим ко льду возле гипермаркета Metro в Строгино. Неравнодушные супруги не смогли пройти мимо и вызволили котика из ледяного плена. Несмотря на свалившиеся на него беды, мейн-кун выглядит ухоженным - поэтому, скорее всего, он потерялся. Так что пара, забравшая пушистого кота с парковки, не теряет надежды найти его хозяев.

- Кота либо выкинули с надеждой, что на парковке много людей и кто-то его подберёт, либо он сбежал из машины. Домов рядом нет, других вариантов даже не представлю, - поделилась с «Комсомолкой» Анна Василькова, которая спасала кота вместе с мужем. - Сейчас кот в страшном стрессе. Мы ему создали тег, чтобы можно было отслеживать новости. Вдруг кто-то будет искать - #мейнкун_с_парковки_metroСтрогино.

Если вы можете помочь, то обратитесь к Анне по любому из нижеперечисленных контактов:

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