2018-03-02T10:41:21+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка "Алжан"

Также была отозвана лицензия у страховой компании "Селекта"
Екатерина БОЛГОВА
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Алжан"ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Алжан"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Со 2 марта Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у коммерческого банка "Алжан" (Махачкала), который не является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация занимала 517-е место в банковской системе РФ по величине активов .

Как сообщается на сайте регулятора, во второй половине февраля этого года банк провел крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов. Это привело к потере ликвидности и невозможности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Отмечается, что банк "Алжан" несколько раз нарушал требования федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Кроме того, по данным ЦБ, руководство банка не предприняли соответствующих мер по нормализации его работы. В банк была назначена временная администрация.

Кроме того, была отозвана лицензия у страховой компании "Селекта", в связи с неустранением в необходимый срок нарушений страхового законодательства.

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