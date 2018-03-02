Следователи начали допрос Биньямина Нетаньяху

СЕГОДНЯ 11:38 2018-03-02T11:38:58+03:00

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2 марта Биньямин Нетаньяху будет допрошен в рамках так называемого уголовного дела 4000. Как сообщает ряд израильских СМИ, следователи уже приехали в резиденцию премьер-министра. Кроме того, одновременно будет допрошена и супруга Нетаньяху Сара.

Суть дела 4000 состоит в следующем: следователи полагают, что премьер предоставлял преференции телекоммуникационной компании "Безек". В замен же журналисты компании обязаны были освещать в СМИ его работу на посту главы государства исключительно в положительном свете.

Стоит отметить, что ранее Нетаньяху проходил по данному делу как свидетель. Однако после ареста его бывшего пресс-секретаря Нира Хефеца, который оказался замешан в данном скандале, и этот факт уже доказан, у израильских правоохранителей появились более серьезные вопросы к его бывшему руководителю.

Сам же Нетаньяху все обвинения в свой адрес отвергает, считая что "происходящее переходит все границы", оценивая выдвинутые против него обвинения, как "бредовые и лживые".

В 2017 году глава израильского кабинета министров был неоднократно допрошен по делам 1000 и 2000, в которых он обвиняется в давлении на несколько медийных магнатов с целью положительного освещения его деятельности в СМИ.