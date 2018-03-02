2018-03-02T12:42:28+03:00
В мире

Новые пошлины США возмутили главу МИД Германии

В ЕС негодуют от одностороннего введения США драконовских пошлин на сталь и алюминий
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава МИД ФРГ Зигмар ГабриэльГлава МИД ФРГ Зигмар ГабриэльФото: REUTERS
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Внезапное повышение США пошлин на импорт ряда металлов привело в бешенство ряд европейских ведущих держав. Свое мнение высказал руководитель германского внешнеполитического ведомства. Зигмар Габриэль потребовал от Брюсселя «немедленной реакции» на данное решение президента главы Белого дома Дональда Трампа.

По мнению Габриэля, все происходящее «попахивает нешуточным скандалом» и призвал в ЕС не допустить международного конфликта, виной которого могут стать введенные ограничения, сообщает ТАСС.

"Решение американского руководства ставит под угрозу будущее тысяч рабочих мест в Европе, и на это ЕС должен решительно отреагировать. В этом у Вашингтона не должно быть никаких сомнений", - заявил глава МИД ФРГ.

1 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США в одностороннем порядке увеличивают пошлины на алюминий и сталь на 25% и 10% соответственно. Произойдет это в начале следующей недели и будет распространяться на все мировые державы, поставляющие данную продукцию Соединенные штаты.

На данное решение сразу же отреагировал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он назвал это решение "вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности и наплевательством на своих европейских партнеров".

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