2018-03-02T14:09:08+03:00
Политика

Порошенко сообщил о передаче Россией двух украинских пограничников

Военнослужащие были задержаны на территории Брянской области в октябре прошлого года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Освобожденных пограничников отправят в госпиталь для обследования и оказания необходимой медпомощиОсвобожденных пограничников отправят в госпиталь для обследования и оказания необходимой медпомощиФото: Twitter.com
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Российская сторона передала Украине двух ранее задержанных пограничников Сумского отряда Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака. Об этом сообщил президент незалежной Петр Порошенко.

"Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак", - написал глава государства в своем Twitter.

Президент Украины поздравил военнослужащих с возвращением на родину Фото: Twitter.com

Президент Украины поздравил военнослужащих с возвращением на родинуФото: Twitter.com

Порошенко также рассказал, что сейчас освобожденные мужчины направляются от пограничного пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области в ближайший госпиталь, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Между тем, по словам президента, он лично поздравил пограничников с возвращением на родину, а также пообещал сделать все возможное и невозможное для вызволения других плененных военнослужащих с территорий ДНР, ЛНР и России.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, руководитель отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского погранотряда и его заместитель по оперативно-служебной деятельности были задержаны в Брянской области 3 октября 2017 года. Автомобиль одного из мужчин был обнаружен в 20 км от государственной границы.

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