Украина временно ограничила потребление газа

СЕГОДНЯ 14:09 2018-03-02T14:09:29+03:00

В украинском «Нафтогазе» заявили, что виной происходящему аномальная морозная погода и спор с российский «Газпром». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причина, как заявляют местные власти, отказ «Газпрома» от поставок голубого топлива в страну

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Промышленный и коммунальный секторы Украины временно переводятся с газа на мазут. Такое решение 2 марта министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«В стране временно ограничили потребление газа всеми генерирующими компаниями», - заявил украинский министр.

Как заявил Насалик, данное решение внеплановое и вынужденное. Причиной тому введение чрезвычайного режима экономии, связанном с дисбалансом в непрерывном потоке прокачки газа в 15-20 миллионов кубометров в сутки.

В «Нафтогазе» заявили, что виной происходящему аномальная морозная погода и спор с российский «Газпром». Последний вернул накануне перечисленные Незалежной деньги за мартовские закупки топлива и закрутил вентиль. Таким образом, необходимые мартовские объемы Киеву пока нечем перекрыть, сообщает «Интерфакс».

Властями уже предписано всем образовательным учреждениям, вузам, школам, детсадам до 6 марта, как минимум, приостановить работу. Руководству украинских предприятий обязали спешно пересмотреть план работы производства, дабы сэкономить газ.

Накануне «Газпром» вернул соседнему государству мартовскую предоплату за топливо и отказался поставлять газ Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения с компанией "Нафтогаз".