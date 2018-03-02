2018-03-02T14:09:29+03:00
Политика

Украина временно ограничила потребление газа

Причина, как заявляют местные власти, отказ «Газпрома» от поставок голубого топлива в страну
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments69
В украинском «Нафтогазе» заявили, что виной происходящему аномальная морозная погода и спор с российский «Газпром».В украинском «Нафтогазе» заявили, что виной происходящему аномальная морозная погода и спор с российский «Газпром».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Промышленный и коммунальный секторы Украины временно переводятся с газа на мазут. Такое решение 2 марта министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«В стране временно ограничили потребление газа всеми генерирующими компаниями», - заявил украинский министр.

Как заявил Насалик, данное решение внеплановое и вынужденное. Причиной тому введение чрезвычайного режима экономии, связанном с дисбалансом в непрерывном потоке прокачки газа в 15-20 миллионов кубометров в сутки.

В «Нафтогазе» заявили, что виной происходящему аномальная морозная погода и спор с российский «Газпром». Последний вернул накануне перечисленные Незалежной деньги за мартовские закупки топлива и закрутил вентиль. Таким образом, необходимые мартовские объемы Киеву пока нечем перекрыть, сообщает «Интерфакс».

Властями уже предписано всем образовательным учреждениям, вузам, школам, детсадам до 6 марта, как минимум, приостановить работу. Руководству украинских предприятий обязали спешно пересмотреть план работы производства, дабы сэкономить газ.

Накануне «Газпром» вернул соседнему государству мартовскую предоплату за топливо и отказался поставлять газ Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения с компанией "Нафтогаз".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»
Трамп благословил начало торговых войн в мире
Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо
В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию
«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»
Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых
Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу
Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига
Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях
В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы
ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак
Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов
Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России
Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"
В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой
В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий
Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова