2018-03-02T14:04:45+03:00
Общество

Израильские врачи спасли российского туриста после 26 остановок сердца

Специалисты «скорой» оперативно оказали мужчине необходимую помощь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи "скорой" 26 раз запускали сердце российского туристаВрачи "скорой" 26 раз запускали сердце российского туриста
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Израильские врачи спасли российского туриста, у которого случилась остановка сердца. Специалисты оказали необходимую помощь и отвези путешественника на операцию.

62-летний Павел Васенев вместе с женой Любовью отправился в израильский Ашкелон, чтобы навестить дочь и посмотреть на новорожденного внука. Пожилой мужчина никогда не жаловался на здоровье, однако в гостях ему внезапно стало плохо.

«Он захрипел и рухнул на пол», - цитирует супругу Павла сайт argumenti.ru.

На крики о помощи жены и дочери пострадавшего с улицы прибежал солдат. Он вызвал «скорую» и начал делать мужчине непрямой массаж сердца. Приехавшие медики оперативно забрали туриста в больницу, однако по дороге им пришлось 26 раз заводить сердце мужчины с помощью дефибриллятора.

Врачи диагностировали у Васенева обширный инфаркт, в больнице у него была прооперирована закупорка коронарного сосуда. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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