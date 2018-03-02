В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека

СЕГОДНЯ 16:48 2018-03-02T16:48:46+03:00

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На деятельность скандально известного украинского сайта "Миротворец" наконец-то обратили внимание в ООН. Так, в организации заявили, что администрация портала незаконно публикует персональные данные тысяч людей, называя многих из них боевиками и сторонниками террористов, что нарушает права граждан на частную жизнь и презумпцию невиновности.

По словам заместителя главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро, связанные с ситуацией запросы уже были направлены в необходимые инстанции. Между тем, особое возмущение правозащитников вызывает то, что в так называемый "черный список" миротворцы попадают, в том числе, и журналисты, которые потом даже не могут взять кредит во многих банках Украины.

"Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", - цитирует агентство "Украинские новости" Моро.

Напомним, что экстремистский сайт "Миротворец" включает в свою базу данных граждан России и Украины, которые поддерживают Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также посещают Крым без согласования с Киевом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе в этот список были включены четыре наших актера - Анатолий Васильев, Анна Большакова, Егор Баринов и Ольга Волкова.