В Сети назвали самый страшный фильм ужасов за всю историю кино

2 Март 18:35 2018-03-02T18:35:27+03:00

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Фильм ужасов «Уиджи: Проклятие Вероники» испанского производства назван самым страшным за всю историю кинематографа. В рейтинге киносайта Rotten Tomatoes он набрал 100%. Об этом пишет NME.

Фильм «Уиджи» стал доступен для онлайн-просмотра 26 февраля на стриминговом сервисе Netflix. Первые зрители написали в Twitter о хорроре, как о самом страшном фильме из всех, что когда-либо были. «Начал нсмотреть «Веронику» на Netflix, но идущий по коридору демон так испугал меня, что я выключил фильм», - поделился впечатлением один из пользователей микроблога.

Фильм «Уиджи: Проклятие Вероники»» основан на событиях, произошедших в 1991 году, когда одна испанская школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро умерла после игр с доской для общения с загробным миром. Кинокартину снял Пако Пласа в 2017 году. Иностранные кинокритики пришли в восторг от фильма, но в России она набрала низкий рейтинг.