Путин: борьба с коррупцией в Дагестане продолжится

2 Март 20:02 2018-03-02T20:02:51+03:00

По словам главы государства, то, что в настоящее время происходит в регионе, делается в интересах людей

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 марта, на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость», пообещал, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена. Как отметил глава государства, все, что в настоящее время происходит в регионе, делается в интересах людей.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено», - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в Дагестане начала работать специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить «состояние законности» в республике. В результате в ходе проверки были вскрыты крупные хищения. При этом был задержан целый ряд высокопоставленных чиновников, в том числе мэр и главный архитектор Махачкалы. В общей же сложности было возбуждено более 70 уголовных дел.