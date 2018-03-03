Из-за шторма «Райли» в США отменили почти 2,6 тысячи авиарейсов

СЕГОДНЯ 03:14 2018-03-03T03:27:11+03:00

В США из-за шторма «Райли» отменены почти 2,6 тысячи авиарейсов Фото: REUTERS

Приостановлена работа аэропортов в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне и других американских городах

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Из-за надвигающегося на восточное побережье Соединенных Штатов сильного шторма «Райли» в пятницу приостановили работу многие аэропорты страны, в общей сложности пришлось отменить почти 2,6 тысячи авиарейсов, передает агентство Reuters.

В основном, речь идет о воздушных гаванях в северо-восточных штатах Америки. Закрыты аэропорты Нью-Арка (штат Нью-Джерси), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), а также Нью-Йорка и Вашингтона (столичный округ Колумбия).

Кроме того, сильный ветер, скорость которого местами достигает 112 км/час, и проливные дожди привели к задержке примерно полутора тысяч рейсов.

По прогнозам синоптиков, нелетная погода может продержаться до воскресенья, 4 марта, поэтому многие авиакомпании пошли навстречу пассажирам и предоставили людям возможность перебронировать билеты на другие дни или вовсе сдать их без выплаты штрафов.