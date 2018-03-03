2018-03-03T12:05:45+03:00
Происшествия

Представители Тимати пока не подтверждают сообщения о взорвавшемся джипе певца

В сети появилось видео горящего Мерседеса, попавшего в аварию в центре Москвы [видео]
Юлия МАЗУР
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Как сообщают в сети, иномарка взорвалась из-за ночной аварииКак сообщают в сети, иномарка взорвалась из-за ночной аварииФото: скриншот видео
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В одном из телеграм-каналов с утра 3 марта опубликован ролик, который снял очевидец. На видео проезжающий мимо водитель запечатлел горящий черный Mercedes. Джип якобы принадлежит известному певцу и бизнесмену Тимати.

Как сообщают в сети, иномарка взорвалась из-за ночной аварии. Mercedes столкнулся с Volkswagen в центре Москвы в районе Даниловского рынка на Мытной улице. По некоторым сведениям, тот, кто был за рулем джипа, находится в больнице.

Действительно ли это автомобиль Тимати?

- Пока информацию об этом не подтверждаем, - сообщил Максим Задворнов, PR-директор артиста и попросил перезвонить через пару часов.

Гелендваген горит в Москве.

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