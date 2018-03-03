2018-03-03T12:12:35+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу более 2,5 тысяч рядовых британцев

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Лондоне
Денис СУХОВ
Поделиться:
Принц Гарри и Меган МарклПринц Гарри и Меган МарклФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл, пригласят на церемонию бракосочетания более 2,5 тысяч рядовых жителей Соединенного королевства. Об этом в пятницу объявил Кенсингтонский дворец.

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Лондоне в присутствии родственников и друзей пары, членов королевских семей Европы, а также официальных лиц. После церкви молодожены проедут в карете по центру Виндзора — таким образом, в празднике примут участие сотни людей.

Список приглашенных на свадьбу лиц не разглашается, однако известно, что за выездом жениха и невесты будут наблюдать около 200 членов благотворительных организаций, 100 учеников ближайших к Виндзорскому замку школ, а также 1,2 тысячи молодых людей, проявивших лидерские качества в различных сферах.

Кроме того, среди гостями станут не менее тысячи сотрудников королевских дворцов. Также посетить свадьбу планирует певец Элтон Джон, который ради такого события отменил гастроли в Лас-Вегасе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия и Китай планируют вместе осваивать Луну и дальний космос
В Донецке прогремел взрыв
Песков прокомментировал продление Трампом антироссийских санкций
Путин исполнил гимн России на митинге в «Лужниках»
СМИ: Трамп решил развязать торговую войну в приступе гнева
Путин: нужно сделать все, чтобы будущие поколения россиян были счастливы
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
На стадионе «Лужники» начался многотысячный митинг в поддержку Путина
В ВСУ подтвердили пропажу секретного приказа о плане мобилизации
Порошенко заявил о вступлении Трампа в «проукраинскую коалицию»
Полиция арестовала подозреваемого, устроившего стрельбу в университете штата Мичиган
Американский генерал: Русские хакеры нас не боятся
Порошенко: Украина преодолела критическую ситуацию с газом
Казахстан присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия
Представители Тимати пока не подтверждают сообщения о взорвавшемся джипе певца
Боевики изымают у населения Восточной Гуты продовольствие и листовки-пропуски через гумкоридор
Киевская полиция задержала 50 протестующих в палаточном лагере у Верховной Рады
Правительство РФ утвердило правила субсидирования образовательных кредитов
Лавров: Россия призывает международное сообщество укрепить сомалийскую армию