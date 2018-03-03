Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу более 2,5 тысяч рядовых британцев

СЕГОДНЯ 12:12 2018-03-03T12:12:35+03:00

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Британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл, пригласят на церемонию бракосочетания более 2,5 тысяч рядовых жителей Соединенного королевства. Об этом в пятницу объявил Кенсингтонский дворец.

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Лондоне в присутствии родственников и друзей пары, членов королевских семей Европы, а также официальных лиц. После церкви молодожены проедут в карете по центру Виндзора — таким образом, в празднике примут участие сотни людей.

Список приглашенных на свадьбу лиц не разглашается, однако известно, что за выездом жениха и невесты будут наблюдать около 200 членов благотворительных организаций, 100 учеников ближайших к Виндзорскому замку школ, а также 1,2 тысячи молодых людей, проявивших лидерские качества в различных сферах.

Кроме того, среди гостями станут не менее тысячи сотрудников королевских дворцов. Также посетить свадьбу планирует певец Элтон Джон, который ради такого события отменил гастроли в Лас-Вегасе.