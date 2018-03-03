В Подмосковье поезд сбил подростка, шедшего вдоль путей в наушниках

3 Март 20:51 2018-03-03T20:54:10+03:00

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В субботу, 3 марта, поезд сбил подростка на железнодорожной станции «Трехгорка» в Одинцовском районе Подмосковья.

Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), ЧП случилось около 12:30 мск. Именно в это время 16-летний юноша шел вдоль путей в наушниках и не слышал приближение электрички. Между тем машинист подавал ему звуковые сигналы, затем же он применил экстренное торможение, однако было уже поздно. В результате инцидента подросток получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу.

Кстати, следователи уже начали проверку по факту случившегося. «Следственными органами организована доследственная проверка по факту травмирования подростка 2002 года рождения на станции "Трехгорка" Белорусского направления Московской железной дороги», - говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального управления на транспорте СКР.