2018-03-03T22:54:49+03:00
Спорт

Фигуристка Медведева раскрыла «секрет странного белого шарфа» на олимпийской форме

Спортсменка показала, как наши атлеты прятали российский триколор на Олимпиаде-2018 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Евгения Медведева (слева) и Алина ЗагитоваЕвгения Медведева (слева) и Алина ЗагитоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла «секрет странного белого шарфа» на официальной форме олимпийских атлетов из России. Речь идет о шарфе, совмещенном с олимпийской курткой.

Так, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане выложила видео, на котором показывает, что под шарфом спрятан запрещенный на Олимпиаде-2018 российский флаг.

«Ну что, друзья, мы прилетели на Родину, поэтому…» - говорит на опубликованной в Instagram записи Медведева, после чего отрывает шарф от своей куртки и демонстрирует скрытый под ним триколор. «Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа», - отметила фигуристка.

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Секрет странного, белого шарфа раскрыт!!
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Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и других символов России. Дело в том, что 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить нашу страну от участия в XXIII зимних Олимпийских играх.

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