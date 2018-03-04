Глава Минобороны Украины раскрыл численность армии страны

СЕГОДНЯ 06:18 2018-03-04T06:18:16+03:00

В армии Украины теперь должны служить только контрактники Фото: REUTERS

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Кадровый резерв вооруженных сил Украины превышает 150 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны республики Степан Полторак.

«Мы подготовили для резерва более 150 тыс. лиц, которые имеют опыт ведения боевых действий», - цитирует его пресс-служба министерства.

По словам главы Минобороны, в прошлом году армия полностью перешла на контрактный принцип комплектования. В 2016-2017 годах в вооруженные силы поступили 110 тысяч контрактников. Все ВС обеспечены основным вооружением и техникой.

«Танковые, артиллерийские бригады, те, которые готовы, заправлены, и они уже готовы выполнять задания в сложных условиях», - заверил Полторак.

Министр подчеркнул, что в 2018 году будет увеличено финансирование гособоронзаказа до 21,3 млрд гривен ($746 млн по текущему курсу). Это на 37% больше показателя 2017 года. Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году составляла 255 тысяч человек.