2018-03-04T06:18:16+03:00
Политика

Глава Минобороны Украины раскрыл численность армии страны

Министр Полторак отметил, что ВС республики полностью перешли на контрактную службу
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
В армии Украины теперь должны служить только контрактникиВ армии Украины теперь должны служить только контрактникиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кадровый резерв вооруженных сил Украины превышает 150 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны республики Степан Полторак.

«Мы подготовили для резерва более 150 тыс. лиц, которые имеют опыт ведения боевых действий», - цитирует его пресс-служба министерства.

По словам главы Минобороны, в прошлом году армия полностью перешла на контрактный принцип комплектования. В 2016-2017 годах в вооруженные силы поступили 110 тысяч контрактников. Все ВС обеспечены основным вооружением и техникой.

«Танковые, артиллерийские бригады, те, которые готовы, заправлены, и они уже готовы выполнять задания в сложных условиях», - заверил Полторак.

Министр подчеркнул, что в 2018 году будет увеличено финансирование гособоронзаказа до 21,3 млрд гривен ($746 млн по текущему курсу). Это на 37% больше показателя 2017 года. Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году составляла 255 тысяч человек.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сеть повеселило фото малайского медведя, похожего повадками на человека
Из-за сильнейшего снегопада подразделения МЧС приведены в повышенную готовность
Собчак рассказала о нападении на нее в центре Москвы
Активистка Фемен на выборах напала на Берлускони
Четыре человека погибли при обрушении здания в Польше
Володин рассказал о ходе реализации послания Путина
Тур чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти Давиде Асторе
На севере Израиля водитель джипа сбил трех военных
Российский лыжник Большунов взял серебро Кубка мира
Пассажир самолета с отказавшим двигателем снял на видео экстренную посадку в Бишкеке
ЕС выделит Украина 32,5 миллионов евро на развитие регионов страны
Один человек погиб при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Подмосковье
Порошенко заявил о полном покрытии дефицита газа на Украине
Дональд Трамп объяснил, почему не боится импичмента
Курды заявили о гибели 59 турецких солдат и боевиков в боях за город Раджо на севере Сирии
Защитник сборной Италии по футболу 31-летний Давиде Астори умер во сне