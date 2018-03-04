СК начал проверку по факту посадки в Домодедово лайнера Boeing с поврежденным шасси

СЕГОДНЯ 07:48 2018-03-04T07:50:07+03:00

У пассажирского самолета компании «Нордавиа» при посадке лопнуло колесо, в результате происшествия никто не пострадал

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Следственный комитет РФ начал проверку по факту посадки в столичном аэропорту Домодедово пассажирского Boeing-737 с поврежденным шасси. У лайнера компании «Нордавиа», следовавшего рейсом из Барселоны в Москву, лопнуло колесо передней стойки.

«По данным следствия, сегодня примерно в 21:20 мск в столичном аэропорту Домодедово произвел посадку самолет Boeing 737, на борту которого находилось 134 пассажира и 6 членов экипажа. После посадки у воздушного судна обнаружено повреждение шасси», - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

По ее словам, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал ранее сайт «КП», в авиакомпании не рассматривают посадку своего самолета как аварийную. Несмотря на разрушение пневматики переднего колеса, лайнер самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу, проехал на рулежную дорожку, а затем на перрон.

Повреждение шасси было обнаружено во время осмотра после посадки. Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал.