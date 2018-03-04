СМИ: Аномально холодная погода усиливает позиции России на газовом рынке Европы

СЕГОДНЯ 09:22 2018-03-04T09:22:28+03:00

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Сильнейшие за последние пять лет холода вынуждают страны Европы в рекордных объемах закупать российский газ, укрепляя тем самым позиции Москвы на рынке энергоносителей.

По данным агентства Bloomberg, холода стали причиной повышенного спроса на тепло- и энергоснабжение, что в свою очередь привело к увеличению цен на газ и сокращению запасов топлива в хранилищах. Таким образом европейские энергопотребители, в особенности Великобритания, все больше зависят от поставок из России.

Агентство отмечает, что Москва наращивает экспорт топлива не только по газопроводам — на следующей неделе в Великобританию прибудет танкер с российским сжиженным газом с завода «Ямал СПГ».

При этом другие игроки пока не способны составить России достойную конкуренцию. В частности, Норвегия, занимающее второе место по экспорту газа в Европу, не смогла справиться с повышением спроса и сократила поставки по техническим причинам.

«Вся ситуация будет довольно позитивной для России, поскольку холодная погода будет снижать запасы в хранилищах, которые в настоящее время находятся на пятилетнем минимуме. Это должно привести к еще одному году повышенного спроса на газ в Европе», - заявил агентству эксперт BMI Research Кристофер Хейнс.