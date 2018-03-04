СЕГОДНЯ 09:53 2018-03-04T09:53:45+03:00

В Китае заявили, что стремятся к мирному развитию и не угрожают другим странам Фото: REUTERS

Официальный представитель 1-й сессии ВСНП Чжан Есуй подчеркнул, что КНР тратит на оборонные расходы меньшую долю ВВП, чем некоторые ведущие страны

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Мирное развитие КНР не представляет угрозы для других стран. Об этом заявил официальный представитель 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Чжан Есуй.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, насколько Китай планирует нарастить военные расходы в 2018 году.

Парламентарий отметил, что военный бюджет должен отражать степень развития государства и соответствовать интересам в сфере безопасности.

«Развитие Китая никогда не будет представлять угрозы третьим странам», - подчеркнул представитель.

Есуй напомнил, что Китай тратит на оборонные нужды меньшую долю ВВП, чем многие другие развитые страны. При этом он так и не уточнил, насколько Пекин планирует нарастить военные расходы в этом году.

Напомним, китайский военный бюджет является вторым в мире по объему, уступая лишь американскому. В 2017 году Пекин увеличил расходы на оборону на 7%, и впервые в истории они преодолели отметку в 1 трлн юаней (более 150 млрд долларов).

По мнению ряда международных организаций, Китай существенно занижает официальные данные о своих военных тратах, исключая из бюджета объемные статьи финансирования. Речь идет о научно-технических разработках, стратегических силах, импорте иностранных вооружений, содержании внутренних войск и расходах провинциальных властей на оборонные нужды.