СЕГОДНЯ 10:18 2018-03-04T10:18:25+03:00

Суд арестовал одну из женщин, задержанных в Домодедово при попытке продать подругу в секс-рабство Фото: Оперативная съемка

Вторая подозреваемая по делу сотрудничает со следствием и отправлена под домашний арест

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Суд арестовал одну из женщин, которая пыталась продать в сексуальное рабство 18-летнюю россиянку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По ходатайству следствия одна из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продажи девушки в сексуальное рабство арестована судом на два месяца», - говорится в сообщении СК.

Вторая подозреваемая по этому делу сотрудничает со следственными органами, ее отправили под домашний арест.

Как сообщил ранее сайт «КП», 1 марта в московском аэропорту Домодедово были задержаны две женщины, которые пытались продать свою знакомую 1999 года рождения в сексуальное рабство. По итогам «сделки» злоумышленницы рассчитывали получить 1,5 млн рублей.

По имеющейся информации, женщины познакомились со своей жертвой в социальных сетях, пообещав устроить ее на работу няней за границей. Там же в закрытых группах был найден и потенциальный покупатель, который оказался сотрудником правоохранительных органов.

Девушку должны были вывести в одну из стран Ближнего Востока, где у нее собирались отобрать документы и силой принудить к занятию проституцией в одном из «закрытых заведений».