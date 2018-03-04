2018-03-04T11:33:07+03:00
Политика

СМИ: Американские специалисты обучают военнослужащих ВСУ на секретном полигоне

Старый советский полигон Яворов на западе Украины превратился в пункт постоянной дислокации нескольких сотен солдат из США и Канады
Денис СУХОВ
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СМИ: Американские специалисты обучают военнослужащих ВСУ на секретном полигонеСМИ: Американские специалисты обучают военнослужащих ВСУ на секретном полигонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший советский полигон Яворов на западе Украины в 2015 году был переоборудован в пункт постоянной дислокации военных инструкторов из США и Канады. Иностранные специалисты обучают солдат ВСУ ведению боевых действий по стандартам НАТО.

По данным швейцарского издания Le Temps, на полигоне на постоянной основе размещены 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Иногда компанию им составляют коллеги из Великобритании и Литвы. Цель работы этих специалистов — повышение квалификации личного состава ВСУ и адаптация украинских воинов под требования Североатлантического альянса.

При этом американские инструкторы заверили журналистов, что программа по обучению военнослужащих ВСУ не связана с конфликтом в Донбассе.

За три года для иностранных военных на полигоне оборудовали новые казармы, столовые и спортивные залы. Всего с 2015 года подготовку в Яворове прошли 6 тысяч украинских солдат и офицеров.

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