В Италии проходят очередные парламентские выборы

СЕГОДНЯ 12:07 2018-03-04T12:10:39+03:00

Утром в воскресенье на территории страны и за ее пределами открылось более 61 тысячи участков

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В воскресенье в Италии начались очередные парламентские выборы. В 7:00 по местному времени (9:00 мск) на территории всей страны и за ее пределами открылось более 61 тысячи избирательных участков.

Итальянским гражданам предстоит голосовать за кандидатов в нижнюю палату парламента (Палату депутатов) и верхнюю — Сенат.

Правом выбора депутатов обладают 46,6 млн итальянцев, достигших возраста 18 лет. А вот голосовать за сенаторов смогут только граждане от 25 лет — таких насчитывается 42,8 млн. Всего необходимо выбрать 945 членов парламента: 630 в нижнюю и 315 в верхнюю палаты.

Новшеством этих выборов будут бюллетени, защищенные цифровым регистрационным кодом, что исключает какую-либо возможность подлога или фальсификации голосования.

В этом году парламентские выборы в Италии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В бюллетенях есть как имена кандидатов по одномандатным округам (чаще всего известных политиков), так и символика партий.

При этом проголосовать можно или за кандидата-одномандатника или за партию, которая его поддерживает, но поставить в бюллетене две отметки одновременно нельзя. Распределение мест в парламенте будет происходить после сложных расчетов: треть из них в обоих палатах достанется победителям по одномандатным округам, остальные две трети поделят между партиями пропорционально числу полученных голосов.

Фаворитом голосования считается правоцентристская коалиция в составе партий «Вперед, Италия» экс-премьера страны Сильвио Берлускони, «Лиги» Маттео Сальвини и «Братья Италии» Джорджи Мелони. Однако согласно опросам, даже их общий результат не дотягивает до 40% голосов, необходимых для формирования правительства.

В этих условиях значимую роль сыграют неопределившиеся избиратели, которых насчитывают до 30% от общего числа.