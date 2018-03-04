2018-03-04T12:56:24+03:00
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В Антарктиде обнаружена гигантская колония пингвинов Адели

Биологи насчитали порядка 750 тысяч пар, таким образом общая численность птиц составляет не менее полутора миллионов [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Уже сейчас ученые располагают данными, что колония пингвинов продолжает стремительно размножаться и увеличивать свою численностьУже сейчас ученые располагают данными, что колония пингвинов продолжает стремительно размножаться и увеличивать свою численностьФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Группа западных ученых из биологических институтов США, Франции и Великобритании обнаружила в Антарктиде огромную колонию пингвинов Адели. Все началось с того, что при мониторинге территории антарктического шельфа из космоса была замечена странная темная точка на белоснежном фоне самого южного континента Земли в районе Danger Islands (Опасные острова). При подробном исследовании выяснилось, что это самая большая популяция пингвинов данного подвида – более полутора миллионов особей.

Ученые обнаружили в Антарктиде колонию с миллионами пингвинов .

Более подробно изучить жизнь данной колонии пингвинов пока не представляется возможным для биологов, ввиду того, что в море вокруг Опасных островов даже летом много льда, из-за чего ученым и сейчас непросто до них добраться, приводится в журнале Scientific Reports.

Пока исследователям приходится довольствоваться снимками с отправленных в район островов дронов и кадрам со спутников. Однако, как только представится малейшая безопасная возможность, птиц пересчитают вручную. Уже сейчас ученые располагают данными, что колония пингвинов продолжает стремительно размножаться и увеличивать свою численность.

Пингвины Адели являются нелетающими птицами, обладая средним размером среди всех представителей отряда пингвинообразных. Являются одним из распространенных видов данных птиц на Антарктическом континенте.

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