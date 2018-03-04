2018-03-04T14:19:05+03:00
Москва

Сильный снегопад в Москве сменят 20-градусные морозы

Однако похолодание будет кратковременным
Дарья ИВАШКИНА
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Сильный снегопад накрыл Москву в это воскресенье, 4 мартаСильный снегопад накрыл Москву в это воскресенье, 4 мартаФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 4 марта, синоптики поделились неутешительным прогнозом погоды в Москве на следующую неделю. Как заявили специалисты, после сильного снегопада, накрывшего столицу в это воскресенье, в город придут 20-градусные морозы. Однако похолодание, скорее всего, будет кратковременным: ближе к выходным температура воздуха повысится. Однако в мегаполисе вновь начнутся снегопады.

По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на вторник, 6 марта, снегопад, начавшийся 4 марта, прекратится, облака поредеют и ударят сильные морозы. «Минимальная температура (воздуха) в Москве составит -18… -20 градусов, в Подмосковье ожидается -18…-23 градуса, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы», - цитирует Тишковца РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу поздним вечером в столице пошел снег, который лишь усилился в воскресенье. Более того, этот снегопад обещает стать сильнейшим в столице для 4 марта за 68 лет. Как ожидается, за сутки сугробы в городе вырастут на восемь-тринадцать сантиметров.

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