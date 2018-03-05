В России увеличат количество центров освидетельствования водителей

СЕГОДНЯ 04:43 2018-03-05T04:43:02+03:00

В России сделают больше центров для освидетельствования водителей на алкоголь и наркотики

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В России будет расширена сеть центров освидетельствования водителей на содержание алкоголя в крови. Такие рекомендации получил Минздрав и МВД от правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Увеличение количества центров позволит быстрее получать заключение о том, был автомобилист пьян за рулем или нет. Эксперты отметили, что в Москве таких организаций достаточно, но в других регионах требуется увеличить их число минимум вдвое.

Как пишут «Известия» в Министерстве здравоохранения подтвердили, что уже ведут работу в этом направлении. Причем ведомство в феврале запросило позицию МВД по поводу рекомендации правкомиссии.

Медучреждения должны иметь специальную лицензию, чтобы иметь право на освидетельствование водителей на предмет алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения. В прошлом году их имели 3,9 тысяч организаций.

В РФ за вождение в нетрезвом виде, предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Сотрудники ГИБДД проводят предварительную проверку водителей с помощью алкотестера и уже по егопоказаниям решают вопрос о медицинском освидетельствовании.