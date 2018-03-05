Трамп объявил сталелитейную и алюминиевую промышленность США мертвой

СЕГОДНЯ 05:51 2018-03-05T05:53:12+03:00

Президент считает, что страна заключала невыгодные торговые сделки в течение многих лет

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Металлургическая промышленность в США умерла. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп. По его словам, Америка многие годы несла убытки во всех торговых сделках.

«Мы оказались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги на протяжении многих лет извлекают выгоду за счет США. Наше производство стали и алюминия уничтожено», - написал он в микроблоге в Twitter.

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Глава государства отметил, что пришло время перемен, чтоб сделать Америку «снова великой!».

Напомним, 1 марта сайт kp.ru сообщал, что Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Он объяснил, что сталелитейная промышленность США сильно пострадала из-за «несправедливых условий торговли и непродуманной политики торговых отношений со многими странами».

В ответ в Евросоюзе пообещали ответить на американские пошлины соразмерными шагами. Тогда Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили.