Трамп пригрозил ЕС налогом на европейские автомобили

3 Март 23:18 2018-03-03T23:20:40+03:00

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США могут ввести налог на европейские автомобили в ответ на увеличение Евросоюзом пошлин для американских компаний, работающих в Европе. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его мнению, налоги, которые уже платят американские компании, достаточно велики, и ЕС пытается создавать нове барьеры для них.

"Мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются в США. Они делают невозможной продажу наших авто (и других товаров) там. Огромный торговый дисбаланс", — пообещал он в своем микроблоге в Twitter.

Твит Дональда Трампа

Накануне сайт kp.ru писал, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что ЕС ответит на ввод США пошлин на ввоз алюминия и стали. По его словам, инициатива Штатов вызывает сожаление и не может быть оправдана заботой о национальной безопасности.

Заявление было сделано после того, как Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Глава белого дома отметил, что США сотрудничали с торговыми партнерами на невыгодных условиях, что негативно отражалось на промышленности страны.