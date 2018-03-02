ЕС пригрозил США ответными мерами на ввод пошлин на алюминий и сталь

2 Март 17:31 2018-03-02T17:31:27+03:00

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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ЕС ответит на ввод США пошлин на ввоз алюминия и стали. С таким заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, инициатива Штатов вызывает сожаление и не может быть оправдана заботой о национальной безопасности.

«Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест. ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов», - цитирует Юнкера Reuters.

Подобное заявление сделал и министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, назвав ограничения США неприемлимыми.

«Совершенно неуместно рассматривать любую торговлю с Канадой как угрозу национальной безопасности Соединенным Штатам. Если на канадскую сталь и алюминиевую продукцию будут введены ограничения, Канада предпримет ответные меры для защиты своих торговых интересов и работников», - говорится в сообщении МИД Канады.

В Кремле сообщили, что тоже обеспокоены новыми пошлинами, но пока еще изучают ситуацию и не делают скоропалительных выводов, передает сайт kp.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. По словам Трампа, США сотрудничала с торговыми партнерами на невыгодных условиях, отчего страдала промышленность Штатов. Протекционисткие меры должны защитить отечественного производителя, уверен Трамп.