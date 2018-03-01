2018-03-01T22:41:01+03:00
В мире

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США

Глава Соединенных Штатов заявил, что сталелитейная промышленность страны сильно пострадала из-за «несправедливых условий торговли»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В четверг, 1 марта, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

«Я принял решение о введении 25% пошлин на сталь и 10% на алюминий. Это (пошлины) будет (действовать) в течение длительного периода времени», - сказал американский лидер.

При этом хозяин Белого дома заявил, что сталелитейная промышленность США сильно пострадала из-за «несправедливых условий торговли и непродуманной политики торговых отношений со многими странами», и заверил, что больше никому не позволит «пользоваться» страной. «Мы не должны допустить того, чтобы нашей страной, компаниями и рабочими пользовались и в дальнейшем. Нам нужна свободная, справедливая и продуманная торговая политика!» - написал глава Соединенных Штатов в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министерство торговли США предложило Трампу ряд протекционистких мер для защиты американских производителей стали и алюминия.

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