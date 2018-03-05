В 2018 году Китай полностью откроет производственный сектор для иностранных предпринимателей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-03-05T11:50:08+03:00

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Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что в текущем году производственный сектор страны будет полностью открыт для иностранных компаний.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", - сказал Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

По его словам, ожидается расширение участия иностранных предпринимателей в таких областях, как банковская сфера, ценные бумаги, управление фондами. Премьер Госсовета отметил, что "иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", передает "Интерфакс".

Летом прошлого года Ли Кэцян подписал указ, по которому ожидается создание благоприятных условий в Китае для иностранных вкладчиков для привлечения бизнеса из других государств.